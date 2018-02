Rockford announces honor roll

DOBSON — Rockford Elementary School has announced its honor roll for the second quarter of the 2017-18 school year.

Third Grade A — Carter Faistl, Evelyn Antunez, Cheryllana Cunningham, Grant Smith, Kierstan Crouse, Leah Echard, Zack Thompson, Destiny Cobler, Keyla Hernandez, Kenzie Hooker, Brayden Snow, Stella Wall, Megan Cranford, Rebekah Crouse, Maddie Danley, Ayden O’Neal, Austin Trent, Reese Whitaker, Alexandria Wood and Maddie Wood.

Third Grade A/B — Haven Sechrist, Madison Millan, Franco Zapata, Yuri Perez-Rangel, Caden Brewer, Jonah Dudley, Brody Brindle, Cindy Galeana, Molly Hamlin, Yahir Jimenez, Kaili Phillips, Macy Sutphin, Eddie Vega, Raunel Jaimes, Alejandra Martinez, Jael Martinez-Sanchez, Emma Mae White and Hayden Wood.

Fourth Grade A — Jenna Cave, Ragan Hall, Ashley Luna Lopez, Ryleigh Reece, McKenna Watson, Jax Whitaker, Maddie Wolfe and Juan Jose Cristobal Pineda

Fourth Grade A/B — Jordan Gillespie, Lexie Hooker, Brian Leos, Jonathan Longworth, Colton Moore, Savana Parries, Tyler Willard, Sadie Bedsaul, Arely Bueno-Rivas, Halina Dalton, Gladys Estudillo, Deivy Trejo, Preston Hall, Grace McCormick, Destin McMillian, Presley Smith, Alexis Tran, Kasen White, Alejandro Cabrera, Elliot Easter, Izzy King, Yuri Cabrera, Isabel Salazar, Joslyn Wiles and Arturo Zarate

Fifth Grade A — Natalia Bautista, Demian Cabrera-Martinez, Mallory Cave, Aubree Dobson, Landon Fulk, Jennifer Leonides, Ayden Norman, Denice Pinzon, Jaiden Bledsoe, Logan Norman, Sony Orozco, Anthony Trejo, Belinda Antunez, Natalie Fermin, Dayanna Flores, Luizao Sanchez, Natalie Smith and Patience Wiles

Fifth Grade A/B — Kellie Baugess, Raul Caro, Henry Godinez, Madyson Johnson, Grecia Ponce-Mar, Ashley Rayo-Bravo, Arianna Rosas, Casydie Vernon, Nick Young, Joseph Darlington, Cristian Garcia Serrano, Nevaeh Gwyn, Jamilet Jaramillo, Abigail Pineda, Paydon Snow, Kevin Torres, Lynzee Ward, Sam Wood, Melina Alvarez, Vanessa Ceinfuegos, Justo Cristobal, Kaylee Dalton, Caleigh Davis, Landon Easter, Alexa Estrada, Cristian Gomez-Bautista, Izzabell Heinke, Ian Hooker, Elliot Richardson, Juan Rodriguez and Aiden Wheeler.