Elkin Elementary honor roll announced

Elkin Elementary School has announced its honor roll for the first semester of the 2017-18 school year.

Third Grade A — Molly Adams, Ethan Bauguess, Ava Golden, Reece Long, Madison Bowen, Delilah Sheehan, Avett Simmons, Caleb White, Jocelyn Johnson, Kendall Luster, Carson Shaffner, Matthew Thomas, Addison Gentry, Saul Griffin, Ethan Harwell, Hunter Penley, Gavin Sloan, Willow White, Bryson Whitley, Parker Bates, Asher James, Daylin Ouellette, Anslee Prevette, Autumn Whitley

Fourth Grade A — Alyssa Freeman, Charlie Pelkey, Olivia Stanley, Destiny Wiggins, Aidan Ballard, Jericho Edwards, JC Gonzales, Ella Kleinheksel, Rowan Robinson, Evan Baker, Cama Ball, Aiden Byrd, Jovany Garzon, Makaela McGee, Webb Snyder, Mackenzie White, Connor Ballard, Mason Day, Autumn Longworth, Bailey Stanley, Baden White

Fifth Grade A — Raelin Carter, Alyssa Davis, Callie Harris, Isabella Estrada, Ethan Brown, Xander Carpentier, Hollyann Caudle, Maggie Sebastian, Milena Waddell, Chloe Andrews, Tyler Brown, Elisabeth Ingersoll, Lucas Keller, Gabby LaCashio, Hank Sloop, Solana Transou, Joshua Couch, Aniya Edwards, Lucas Hampton, Morgan Orta, Aneesa Reed, Brady Reed, Alla Summers, Karah Taylor

Sixth Grade A — Maddie Bledsoe, Valeria Guzman, Tyler Jenkins, Liam King, Lyelie Klatt, Kayla Ledbetter, Xavier Lopez, Luke McComb, Avery Pence, Kyleigh Price, Rilei Rice, Lily Sartain, Alexus Scott, Amanda Shaffner, Alyssa Snider, Lydia Teachey, Molly Meyerhofer, Jade Bravo, Luke Burchette, Asha Sanders, Joshua Ramos, Aaron Caudle, Kali Cook, Emma Golden, Esteban Hall, Maggie Hall, Michael Harris, Owen Jennings, Macy Lane, Kaitlyn Luster, Braden Oliver, Smith Ray, Emma Shore, Jordan Snow, Brayson Tatum, Abby Thomas, Maggie Tomlin, Mallory Wall, Sophie Welborn, Leah White, Morgan Wiles, Caleigh Witherspoon, Jeremy Zamudio

Third Grade A/B — Kaiden Brown, Ava Burton, Lorne Edwards, Eli Hutchens, Elizabeth Perez, Kentlee Phillips, Gian Garcia, Benjamin Martin, Jacob McCall, Daniela Nunez, Cade Russell, Ryder Russell, Cooper Sebastian, Sarah Adams, Alyssa Jenkins, Lauren Norman, Caleb Parker, Ariana Rios-Perez, Macey Steelman, Logan Wiles, Judyh Ruiz, Deuce Best, Mya Brown, Mckenzie Carter, Jennifer Ho, Robbie Salley, Adela Sambrano, Fernando Segovia, Richard Van, Xan Charles, Christopher Pometto, Breighden Swaim

Fourth Grade A/B — Erika Snider, Luke Altemueller, Kaley Holbrook, Joseph Johnson, Lexi Quesinberry, Lily Sullivan, Hayden Tate, Roselyn Vargas, Chandler Chappell, Ian Culler, Estefani Gonzalez, Lucas Sparks, Josie Todd, Dalton Wood, Ania Trejo, Marley Cockerham, Caleigh Ridgell, Cameron Rosendahl, June Meyerhofer, Jeremy Anderson, Brody Cox, Blaklynn Garcia, Riley Hagwood, Elijah Key, Starr Morrison

Fifth Grade A/B — Sofia Guzman-Ramirez, Emma Hawkins, Haley Hemric, Drew Kupner, K’Dynce McGrady, Carter Oakes, Sawyer Poindexter, Chip Sloop, Benjamin Spencer, Zachary Stuart, Presley Baker, Jada Bradley, Taylor Colbert, Ayla Ford, Emery Hall, Peyton Luffman, Carrie Nations, Shea Stringer, Elijah Tilley, Reagan Whitley, Maddox Barber, Saylor Billings, Natalie Brown, Addie Burton, Lilly Cheek, Katie Cothren, Anahi Parral, Owen Reed, Silas Shore, Zane Ashley, Carlos Romero, Alyssa Sambrano, Caroline Sowers, Marley Wolfe, Lexi Bray

Sixth Grade A/B — Jovanny Lopez Segura, Jayden Martin, Granger Teachey, Brady Vestal, Kinzey Cole, Madison Douglas, Michelle Zarazua, Itzel Bello, Lacey Brown, Klevis Dauti, Kendall Eads, Rihanna Hincher, Sofia Marcial, Angela Mendoza, Julissa Pineda, Joselyn Ruiz, Madison Spicer, Ruthy Torriente, Lukas Bates, Gretchen Brooks, Sarah Darnell, Lenin Ortiz, Lily Robbins, Nolan Stainback