Elkin names Students of the Month

Elkin Elementary School December Students of the Month (Fairness) are: Faith Huff, Abby Parker, Lily Medina, Mariela Zuniga, Chloe Witherspoon, Marla Garcia, Emma McCall, Cheryl Shinault, Jiovanni Minoso, Gunner Ramage, Faitima A., Anna-Kate Slawter, Brayden Vestal, Wyatt Gaddis, Cassandra Lopez, Braden Bledsoe, Jacob Casstevens, Elaina Brown, Victoria Morrison, Lorne Edwards, Cade Russell, Willow White, Carson Shaffner, Autumn Whitley, Eddie Rojas Hernandez, Ania Trejo, Connor Ballard, Webb Synder, Sofia Guzman, Elijah Tilley, Lucas Keller, Aniya Edwards, Owen Jennings, Lacie Cockerham, Sofia Marical, Kayla Ledbetter and Lily Sartain.

Elkin Elementary School December Students of the Month (Fairness) are: Faith Huff, Abby Parker, Lily Medina, Mariela Zuniga, Chloe Witherspoon, Marla Garcia, Emma McCall, Cheryl Shinault, Jiovanni Minoso, Gunner Ramage, Faitima A., Anna-Kate Slawter, Brayden Vestal, Wyatt Gaddis, Cassandra Lopez, Braden Bledsoe, Jacob Casstevens, Elaina Brown, Victoria Morrison, Lorne Edwards, Cade Russell, Willow White, Carson Shaffner, Autumn Whitley, Eddie Rojas Hernandez, Ania Trejo, Connor Ballard, Webb Synder, Sofia Guzman, Elijah Tilley, Lucas Keller, Aniya Edwards, Owen Jennings, Lacie Cockerham, Sofia Marical, Kayla Ledbetter and Lily Sartain. http://www.elkintribune.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_EES-SOM-Dec-formatted.jpg Elkin Elementary School December Students of the Month (Fairness) are: Faith Huff, Abby Parker, Lily Medina, Mariela Zuniga, Chloe Witherspoon, Marla Garcia, Emma McCall, Cheryl Shinault, Jiovanni Minoso, Gunner Ramage, Faitima A., Anna-Kate Slawter, Brayden Vestal, Wyatt Gaddis, Cassandra Lopez, Braden Bledsoe, Jacob Casstevens, Elaina Brown, Victoria Morrison, Lorne Edwards, Cade Russell, Willow White, Carson Shaffner, Autumn Whitley, Eddie Rojas Hernandez, Ania Trejo, Connor Ballard, Webb Synder, Sofia Guzman, Elijah Tilley, Lucas Keller, Aniya Edwards, Owen Jennings, Lacie Cockerham, Sofia Marical, Kayla Ledbetter and Lily Sartain. Submitted photo